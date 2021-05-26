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القاهرة.. انتحار عروس شنقا وعائلتها تتهم زوجها

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2021 - 8:07 مساءً
القاهرة.. انتحار عروس شنقا وعائلتها تتهم زوجها

كل الوطن -وكالات: انتحرت عروس مصرية بمنطقة البساتين في العاصمة القاهرة، بشنق نفسها بـقطعة قماش داخل غرفة نومها؛ بسبب خلافات ومشاكل مع زوجها.
وقد تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل منزل بمنطقة البساتين بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين أن المنتحرة حديثة الزواج وترتدي كامل ملابسها.

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وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة، انتحرت بسبب خلافات زوجية، إذ استغلت خروج زوجها من المنزل، ودخلت غرفة نومها وشنقت نفسها بواسطة “شال”
واتهمت أسرة المتوفاة، الزوج بأنه وراء ارتكاب واقعة خنق الزوجة، في حين استعجلت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات لكشف ظروف الواقعة وملابساتها، كما أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413397

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