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“المكتوب مبين من عنوانه”.. تعليقات حول انقطاع سيارة عريس من البنزين بلبنان (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2021 - 8:32 مساءً
“المكتوب مبين من عنوانه”.. تعليقات حول انقطاع سيارة عريس من البنزين بلبنان (صور)

كل الوطن – وكالات: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بصور عريس انقطعت سيارته من مادة البنزين خلال يوم زفافه، وسط أكبر أزمة محروقات وأسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد في تاريخها الحديث.

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وتظهر الصورة قيام العريس وهو بثياب الزفاف، بتعبئة السيارة بالوقود من خلال استخدام “الغالونات” التي يبيعها البعض على الطريق.

وبحسب مصادر “لبنان 24″، تم التقاط الصورة في منطقة عكار عند مفرق بلدة تل عباس الغربي.

وعلق البعض قائلا: “بداية زواج موفقة”، في حين قال البعض الآخر ساخرا: “المكتوب مبين من عنوانو اذا بيوم عرسو وصار معو هيك”، وأضاف البعض ممازحا: “هيدي إشارة من القدر انو مش لازم تكفي”

المصدر: RT + “لبنان 24”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413405

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