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انقلاب ثان في مالي.. واستقالة الرئيس المؤقت بعد اعتقاله

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-26T20:45:45+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير26 مايو 2021آخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2021 - 8:45 مساءً
انقلاب ثان في مالي.. واستقالة الرئيس المؤقت بعد اعتقاله

كل الوطن – وكالات: قال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا نائب رئيس مالي إن الرئيس المؤقت للبلاد با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان استقالا اليوم الأربعاء بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين في ثاني انقلاب خلال شهر تقريبا.

وقال مساعد للكولونيل أسيمي غويتا، نائب رئيس مالي، إن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان استقالا اليوم الأربعاء بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين. وأوفدت مجموعة غرب إفريقيا الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان السابق الثلاثاء إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة في ما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر من الانقلاب الأول.

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وصرح أحد أعضاء حكومة غويتا طالباً عدم كشف هويته: “أوضحنا للوفد أنه تم إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته”. وأضاف: “نبقي على الانتخابات العام المقبل”، موضحاً أن اجتماعات أخرى ستعقد مع الوسطاء الدوليين.
ويتهم غوتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.

وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413410

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