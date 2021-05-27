جيف بيزوس يتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”

كل الوطن – وكالات: أعلن مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس أنه سيتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” في 5 يوليو المقبل ليحل مكانه آندي جاسي.

وقال بيزوس في الاجتماع السنوي للمساهمين في “أمازون” والذي عقد افتراضيا: “لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه يوم عاطفي بالنسبة لي.. هو اليوم الذي تأسست فيه أمازون في 1994 ، بالضبط قبل 27 عاما”.

وباع بيزوس ما قيمته 2.5 مليار دولار من أسهم “أمازون” يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وفقا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات. وبهذا يكون بيزوس يمتلك ما يقرب من 52.5 مليون سهم في “أمازون”، وهي حصة 10.4٪ في الشركة.

وكانت شركة “أمازون” أعلنت في شباط الماضي أن بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، ليحل مكانه آندي جاسي.

المصدر: CNBC

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413423