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القوات الجوية السريلانكية تنشر لقطات لاحتراق سفينة حاويات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 11:12 صباحًا
القوات الجوية السريلانكية تنشر لقطات لاحتراق سفينة حاويات (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشرت القوات الجوية السريلانكية يوم الأربعاء عبر قناتها على “يوتيوب” لقطات لسفينة حاويات سنغافورية تحترق بالقرب من العاصمة كولالمبور، وذلك عقب حدوث انفجار كيميائي على متنها.

وأشارت القوات الجوية السريلانكية إلى أن جهود الإطفاء لا تزال مستمرة، وأنه تم إجلاء الطاقم المكون من 25 شخصا، في الوقت الذي سجل فيه تسرب سوائل ووقود من السفينة المشتعلة إلى الشواطئ القريبة.

وكان المتحدث باسم البحرية قد أكد يوم الثلاثاء إنقاذ طاقم ناقلة الحاويات السنغافورية التي تشتعل بها النيران منذ 5 أيام قبالة الساحل الغربي لسريلانكا، بعد وقوع انفجار بها.

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وذكرت صحيفة “دايلي نيوز” السريلانكية أنه تم إنقاذ طاقم الناقلة “إكس برس بيرل”، التي تحمل مواد كيميائية ومستحضرات تجميل، مع اشتداد اشتعال النيران بها، وذلك على مسافة نحو 10 أميال بحرية من ميناء كولومبو.

وأفادت البحرية السريلانكية بأن اثنين من أفراد الطاقم الهندي على متن السفينة نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

من جهة أخرى، نشرت القوات الجوية السريلانكية مروحيات “بيل 212” لإلقاء مسحوق كيماوي جاف على “إكس برس بيرل” لإخماد الحريق، حسبما ذكر المتحدث باسم القوات.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413432

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