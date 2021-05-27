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شرطة جازان: القبض على ثلاثة مواطنين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 11:28 صباحًا
شرطة جازان: القبض على ثلاثة مواطنين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر

كل الوطن – وكالات: واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد مركبة تاركًا المقود والرجوع للمرتبة الخلفية برفقة آخرين، وسير المركبة على الطريق العام دون قائد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقود الثاني والثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413435

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