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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لرفع السرية عن التقارير حول أصل كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 11:44 صباحًا
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لرفع السرية عن التقارير حول أصل كورونا

كل الوطن – وكالات: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن ومدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأصل فيروس كورونا.

وفي بيان قبل التصويت، قال بايدن إن” قادة المخابرات يدرسون سيناريوهين محتملين.. إما أن الفيروس انتقل إلى الإنسان عبر حيوان مصاب، أو أنه تسرب عن طريق الخطأ من مختبر في مدينة ووهان الصينية”.

وقال السناتور الجمهوري، جوش هاولي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ قبل تمرير مشروع القانون: “يستحق الأمريكيون معرفة أصول كوفيد-19، إنهم يستحقون أن يعرفوا كيف بدأ هذا الوباء الرهيب الذي عصف بالعالم وبلدنا، وما علاقة الصين به”.

أما السناتور الجمهوري مايك براون، فأشار إلى أنه حتى مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، دعا إلى الشفافية فيما يتعلق بأصل الفيروس.

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وكان الرئيس بايدن أعلن يوم أمس أنه طلب من أجهزة الاستخبارات مضاعفة جهودها لجمع وتحليل المعلومات، التي يمكن أن توصل إلى نتيجة نهائية حول أصل فيروس كورونا خلال 90 يوما.

بدورها، نددت السفارة الصينية في واشنطن بمحاولات اتهام بكين بـ”تسريب مختبري” لفيروس كورونا، معتبرة أن ” تسييس التحقيق سيجعل من الصعب تحديد مصدر الفيروس”.

وقد تعرض فاوتشي لهجوم من رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، ووصفه بأنه “منحط” وذلك بعد أن دعا إلى إجراء المزيد من التحقيق في أصل كورونا.

المصدر: yahoo news + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413444

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