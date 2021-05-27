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وزير الصحة اللبناني: “أنا مش زبون عندكم”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-27T12:17:52+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 12:17 مساءً
وزير الصحة اللبناني: “أنا مش زبون عندكم”

كل الوطن – وكالات: قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “أنا مش زبون عندكم، ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية”.

وأشار حسن في تغريدة عبر “تويتر” إلى أنه “منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلاً ونهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها”.

وتوجه إلى سلامة دون أن يسميه، قائلا: “أنا مش زبون عندكم، ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية، خلصنا بقى”.

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يذكر أن الليرة اللبنانية فقدت نحو 85 بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ أواخر عام 2019، فارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد في دولة تعتمد على الواردات.

في الشهور الأخيرة، أغلقت الأعمال وأعلن الإفلاس بشكل واسع، بينما عانت الصيدليات لتأمين الأدوية المستوردة. وأبلغت محطات الوقود عن نقص في المحروقات.

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على وضع برنامج لرفع الدعم، فيما ينفذ الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي اللبناني.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413455

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