تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنوزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكيكل الوطنوزير الصحة اللبناني: “أنا مش زبون عندكم”كل الوطنالعفو الدولية تتهم الحوثيين بتعذيب السجناء السياسيينكل الوطنخادم الحرمين وسلطان عُمان يستعرضان الموضوعات المشتركةكل الوطنالقوات الجوية السريلانكية تنشر لقطات لاحتراق سفينة حاويات (فيديو)كل الوطنجيف بيزوس يتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”كل الوطنجوجل يربط الكوفية بـ”الإرهاب”..! محرك البحث يُشوّه رمز المقاومة الفلسطينيةكل الوطن“المكتوب مبين من عنوانه”.. تعليقات حول انقطاع سيارة عريس من البنزين بلبنان (صور)كل الوطنالوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي “مقلق للغاية”كل الوطنمصر.. خبير لغوي يكشف معنى كلمة “أضحوكة” بعد وصف سمير غانم بها من تامر أمين

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 4:17 مساءً
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

كل الوطن – وكالات: تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وقالت وكالة “واس” السعودية إن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا...

يذكر أن بلينكن أجرى جولة في الشرق الأوسط امتدت من 24 حتى 27 مايو، أجرى خلالها محادثات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413460

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.