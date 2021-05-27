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السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-27T16:31:29+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 4:31 مساءً
السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

كل الوطن – وكالات: حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة جيبوتي.

كما أكد الرئيس المصري، على رفض مصر لأى مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب.

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وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدًا على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413463

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