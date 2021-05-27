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مصر.. إحالة أوراق سائق “توكتوك” للمفتي لاتهامه بقتل شخص ثأرا في الإسكندرية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 4:37 مساءً
مصر.. إحالة أوراق سائق “توكتوك” للمفتي لاتهامه بقتل شخص ثأرا في الإسكندرية

كل الوطن – وكالات: أحالت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر أوراق سائق “توكتوك” إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل مواطن ثأرا.

وفي التفاصيل، فقد أحالت المحكمة برئاسة رفعت محمد علي عامر، أوراق “م.ص.ع”، سائق “توكتوك”، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 25 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل “ع.م.م”، وذلك في القضية رقم 16663 لسنة 2020 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه، وقتله، أثناء تواجدهما في أحد شوارع نطاق دائرة القسم.

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وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، عن أنه خلال قيادة المتهم “التوكتوك” رأى المجني عليه مترجلا في الطريق العام، فقام بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض (سكين)، استقرت في أنحاء متفرقة من جسدة لتودي بحياته على الفور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه، إثر خلاف سابق بينه وبين أهليته، وعلى ضوء ذلك ارتكب الواقعة، حيث قتل المجني عليه، شقيق المتهم، وتم الحكم عليه في تلك القضية المقيدة برقم 58353 لسنة 2015 وقضى مدة العقوبة وخرج، وحبس أيضا على ذمة قضايا أخرى، وعند خروجه من السجن أخذ الجاني بثأر شقيقه، وقتل المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية التي إتخذت قرارها المقدم، بعضوية المستشارين: محمد رفعت أحمد، وشريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات، محمد أحمد البغدادي.

المصدر: “الشروق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413466

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