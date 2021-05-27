القيمة الغذائية والسعرات الحرارية في السمسم

كل الوطن – متابعات: السمسم من البذور الطبيعية المعروفة منذ قديم الزمن وتستعمل كثيرًا أثناء الطهي ولذلك يجب أن تعرف السعرات الحرارية في السمسم وأهم المعلومات عن هذا النبات الرائع وفوائده بالنسبة لصحة الإنسان.

نبذة مختصرة عن بذور السمسم

السمسم يعتبر من أهم البذور الجيدة المفيدة لجسم الإنسان بشكل عام كما أنها تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة والزراعة الأصلية للسمسم كانت في الهند وأفريقيا وهي تعد من أقدم المحاصيل الزيتية على وجه الأرض فقد زرعت لأول مرة من حوالي 3500 سنة والآن يتم إنتاجها بنسبة قد تصل إلى حوالي 3.85 مليون طن بشكل سنوي.

ومن الجدير بالذكر أن بذور السمسم تعتبر متنوعة من حيث الحجم واللون حيث أنها ترجع إلى سلالات متعددة ويتم استعمال بذور السمسم في العديد من الصناعات المختلفة فيتم استخراج زيت السمسم من بذوره الذي يستعمل في صناعة الكثير من المستحضرات الطبية إضافة إلى ذلك فإن السمسم يستعمل في صورته الطبيعية في تصنيع الكثير من أنواع المعجنات والكعك والخبز وغيرها.

وسوف نوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن السعرات الحرارية في السمسم وأهم المعلومات عنه في السطور التالية.

السعرات الحرارية في السمسم

يحتوي السمسم على العديد من العناصر الغذائية الهامة للإنسان بشكل عام وبناء على تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول بذور السمسم فإن كل ملعقة من بذور السمسم تحتوي على حوالي 52 سعر حراري بالإضافة إلى 4.5 جرام من الدهون وحوالي 2.1 جرام من الكربوهيدرات وحوالي 88 مليجرام من الكالسيوم وغيرها.

القيم الغذائية للسمسم

هناك الكثير من القيم الغذائية التي تتواجد في بذور السمسم مما يجعله من أفضل البذور الزيتية لصحة جسم الإنسان فكل مائة غرام من السمسم تحتوي على ما يلي:

النياسين 4.52 مليغرام.

فيتامين ب 6 0.79 مليغرام.

الفوليك أسيد 97 ميكروغرام.

السعرات الحرارية في السمسم 573 سعرة حرارية.

السكريات 0.3 غرام.

الكالسيوم 975 مليغرام.

الحديد 14.55 مليغرام.

المغنيسيوم 351 مليغرام.

الفوسفور 629 مليغرام.

البوتاسيوم 468 مليغرام.

الماء 4.69 غرام.

الأحماض الدهنية المشبعة 6.96 غرام.

الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية 18.76 غرام.

الأحماض الدهنية غير مشبعة 21.77 غرام.

البروتين 17.73 غرام.

مجموع الدهون 49.67 غرام.

الكربوهيدرات 23.45 غرام.

الألياف الغذائية 11.8 غرام.

الصوديوم 11 مليغرام.

الزنك 7.75 مليغرام.

الثيامين 0.79 مليغرام.

الريبوفلافين 0.25 مليغرام.

مميزات بذور السمسم

يملك السمسم العديد من المميزات الهامة التي جعلته من أفضل وأهم البذور الطبيعية ومن بين هذه المميزات ما يلي:

يتواجد السمسم في شكل نبات له رائحة.

يعتبر من التوابل التي تحتوي على نكهة طيبة وخفيفة وتزيد قيمته بعد أن يتم تحميصه.

يزرع السمسم في شهر يوليو وشهر يونيو ويتم قطف ثماره في شهر أغسطس وشهر سبتمبر.

يستعمل السمسم في العديد من الاستعمالات المتعددة سواء طبيًا أو في الطهي وغيرها من المجالات الأخرى.

يتم استعمال السمسم في الكثير من الأطباق سواء كانت مالحة أو عند صناعة أطباق الحلويات.

نصائح هامة قبل تناول السمسم

يستعمل السمسم منذ زمن بعيد وهو يعتبر أحد البذور المشهورة والمعروفة جدًا منذ القدم وهناك بعض النصائح التي يجب عليك أن تعرفها قبل أن تتناول بذور السمسم ومن أهمها ما يلي:

السمسم الساخن أو الذي تم نقعه مسبقًا يكون أكثر من ناحية القيمة الغذائية عن استعماله في صورته العادية.

عندما يتم تحميص السمسم فإنه يفقد القيم الغذائية المتعلقة به ويصير مثل باقي التوابل المعتادة ويفقد بعض خصائصه.

يجب الاحتفاظ بالسمسم دون معالجته حراريًا حتى لا يفقد القيم الغذائية التي تتواجد به.

عند تناول السمسم يجب مضغه جيدًا قبل ابتلاعه لكي تستفيد بما يوجد به من مميزات.

إن تم نقع السمسم قبل تناوله فذلك يزيد من سهولة مضغه في الفم.

فوائد تناول السمسم النيء

تناول السمسم دون إدخاله في مرحلة الطهي له العديد من الفوائد الهامة لصحة الإنسان بشكل عام ومن بينها ما يلي:

يساعد السمسم في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد على انخفاض معدلات الكوليسترول في الجسم.

يزيد من معدل مكافحة الأمراض ويقوي المناعة بشكل كبير.

يساعد السمسم في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

يساهم في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي بفضل ما يتواجد به من ألياف طبيعية.

فوائد بذور السمسم بشكل عام

السمسم من البذور الصالحة للأكل التي يتم استعمالها منذ القدم في الكثير الاستعمالات الطبية وحتى في طهي العديد من الأطعمة لتضيف نكهة وطعم رائع للطعام وتعتبر من أهم الفوائد الصحية التي يملكها السمسم ما يلي:

يحتوي السمسم على مادة فيتويستروغنز وهي مادة شبيهة بالأستروجين لذلك تساهم في ضبط معدلات الهرمونات بعد انقطاع الدورة الشهرية. السمسم من أهم المواد التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بسرطان الدم. يحتوي السمسم على مادة السيلينيوم الذي يساهم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية كما أنه يساعد على وقايتها من الأمراض. يوجد في السمسم مركب البينوريسينول وهو يساهم في تنظيم معدلات السكر في الدم لدى الإنسان. يساهم المواد التي توجد فيه بضبط خلايا الدم وتكوينها بشكل سليم. يعتبر السمسم من المصادر الغنية بفيتامين ب. يوجد فيه الكثير من مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على مستوى ضغط الدم ويساهم في الوقاية من الأمراض. له دور فعال في تقليل ضغط الدم المرتفع. يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وما ينتج عنها. يعتبر السمسم من أفضل البذور التي تحتوي على البروتين النباتي. يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى تقليل معدل الدهون الثلاثية في الجسم. يحتوي السمسم على العديد من الألياف الغذائية الهامة لصحة الإنسان بشكل عام.



المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413475