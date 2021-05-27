تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيلكل الوطنالقيمة الغذائية والسعرات الحرارية في السمسمكل الوطنالسيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضةكل الوطنوزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكيكل الوطنوزير الصحة اللبناني: “أنا مش زبون عندكم”كل الوطنالعفو الدولية تتهم الحوثيين بتعذيب السجناء السياسيينكل الوطنخادم الحرمين وسلطان عُمان يستعرضان الموضوعات المشتركةكل الوطنالقوات الجوية السريلانكية تنشر لقطات لاحتراق سفينة حاويات (فيديو)كل الوطنجيف بيزوس يتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”كل الوطنجوجل يربط الكوفية بـ”الإرهاب”..! محرك البحث يُشوّه رمز المقاومة الفلسطينية

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 7:01 مساءً
مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

كل الوطن – وكالات: وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على اقتراح بقانون يقضي بمقاطعة إسرائيل من حيث المبدأ، وأحاله إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم ” لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية، خصوصا مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ”.

وأصدر مجلس الأمة في جلسته الخاصة، بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، أعرب فيه عن “تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، ومؤكدا “الرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس”.

وتلا رئيس مجلس الأمة البيان الذي وافق عليه المجلس بالإجماع قائلا “يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.

اقرأ أيضا...

وتابع الغانم: “يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكافة قطاعات الشعب والدولة”.

وأضاف: “إن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم الخميس تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر “الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات”.

وأضاف: “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا”.

المصدر: “القبس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413482

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.