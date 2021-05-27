تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطناكتشاف صلة بين قصر النظر وسوء نوعية النوم!كل الوطنمجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيلكل الوطنالقيمة الغذائية والسعرات الحرارية في السمسمكل الوطنالسيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضةكل الوطنوزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكيكل الوطنوزير الصحة اللبناني: “أنا مش زبون عندكم”كل الوطنالعفو الدولية تتهم الحوثيين بتعذيب السجناء السياسيينكل الوطنخادم الحرمين وسلطان عُمان يستعرضان الموضوعات المشتركةكل الوطنالقوات الجوية السريلانكية تنشر لقطات لاحتراق سفينة حاويات (فيديو)كل الوطنجيف بيزوس يتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”

اكتشاف صلة بين قصر النظر وسوء نوعية النوم!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-27T19:19:00+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 7:19 مساءً
اكتشاف صلة بين قصر النظر وسوء نوعية النوم!

كل الوطن – وكالات: ربطت دراسة جديدة بين قصر النظر، الذي يؤثر على ما يصل إلى 30% من البالغين و10% من الأطفال، وسوء نوعية النوم.

ووجد الباحثون من جامعة فليندرز أن الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر لديهم نوم أقل جودة من الأشخاص ذوي الرؤية الطبيعية بسبب تأخر إيقاعات الساعة البيولوجية وانخفاض إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم في الليل.

ويأمل الفريق أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في التشخيص المبكر وعلاج قصر النظر عند الأطفال.

ويعرف قصر النظر بأنه حالة شائعة جدا في العين تتسبب في ظهور الأشياء البعيدة غير واضحة، بينما يمكن رؤية الأشياء القريبة بوضوح.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS): “يمكن أن يتراوح قصر النظر من خفيف، ولا يكون العلاج مطلوبا، إلى شديد، حيث تتأثر رؤية الشخص بشكل كبير.

ويمكن أن تبدأ الحالة عند الأطفال من 6 إلى 13 عاما. وخلال سنوات المراهقة التي ينمو فيها الجسم بسرعة، قد يصبح قصر النظر أسوأ. ويمكن أن يحدث قصر النظر عند البالغين.

وفي الدراسة، شرع الباحثون في فهم ما إذا كان قصر النظر يؤثر أيضا على نوعية النوم أم لا.

وقام الفريق بتحليل الإيقاعات اليومية، دورات على مدار 24 ساعة والتي تعد جزءا من الساعة الداخلية للجسم، وإنتاج الميلاتونين لدى طلاب الجامعات في العشرينات من العمر، وبعضهم يعانون من قصر النظر، والبعض الآخر يتمتع ببصر طبيعي.

اقرأ أيضا...

وكشف تحليل النتائج أن المشاركين الذين يعانون من قصر النظر قد تسببوا في تأخير إيقاعات الساعة البيولوجية بشكل كبير وانخفاض إنتاج الميلاتونين في لعابهم وبولهم مقارنة بالمشاركين ذوي البصر العادي.

وقال الدكتور رانجاي تشاكرابورتي، الذي قاد الدراسة، إن الاضطرابات في إيقاعات الساعة البيولوجية والنوم بسبب ظهور الضوء الاصطناعي واستخدام الأجهزة الإلكترونية الباعثة للضوء للقراءة والترفيه أصبحت مصدر قلق صحيا معترفا به في العديد من المجالات، لم يتم دراسة تأثيره على صحة العين على نطاق واسع.

وتقدم هذه النتائج دليلا هاما على أن النوم الأمثل وإيقاعات الساعة البيولوجية ليست ضرورية فقط للصحة العامة، ولكن أيضا للرؤية الجيدة.

وبناء على هذه النتائج، يدعو الباحثون إلى إعادة تقييم عادات نوم الأطفال والتعرض للشاشات لتقليل خطر الإصابة بقصر النظر.

وأوضح الدكتور تشاكرابورتي أن “النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة والاهتمام المستمر والأداء الأكاديمي في المدرسة والرفاهية العامة للأطفال خلال النمو المبكر”.

وتبعث الكثير من الأجهزة الرقمية الضوء الأزرق، والذي يمكن أن يثبط إنتاج الميلاتونين ويسبب تأخيرا في إيقاعات الساعة البيولوجية في الليل، ما يؤدي إلى تأخر وقلة النوم.

ويخطط الفريق الآن للمتابعة من خلال تقييم توقيت الإيقاع اليومي. وأضاف الدكتور تشاكرابورتي: “نظرا لأن قصر النظر يتطور عادة أثناء الطفولة، كخطوة تالية، نود أن نفحص توقيت إيقاع الساعة البيولوجية، والإنتاج الكلي لنوم الميلاتونين والتعرض للضوء ليلا عند الأطفال الصغار، المجموعة المستهدفة الفعلية للوقاية من قصر النظر”.

وستوفر مثل هذه الدراسة رؤى جديدة حول العوامل البيولوجية والبيئية الكامنة وراء قصر النظر، والتي ستساعد في التشخيص المبكر وعلاج قصر النظر عند الأطفال.

المصدر: ديلي ميل

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413485

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.