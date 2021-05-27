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مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الخميس 27 مايو 2021 - 8:21 مساءً
مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)

كل الوطن – وكالات: نشرت المغنية البلغارية “أندريا” وعارضة الإغراء، صورا داخل أحد المناطق الأثرية في مصر، في أثناء تواجدها بمحافظة الأقصر وهي عارية.

وتصطحب المغنية البلغارية المصور العالمي السلوفاني تيبور جولوب، الذي التقط لها عدد من الصور العارية داخل المعالم السياحية المصرية.

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ونشر المصور العالمى السلوفاني عددا من الصور عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مجموعة من الصور فى المعالم السياحية المصرية من داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على منطقة أهرامات الجيزة، حيث أظهرت الصور المنشورة على حسابيهما تواجدهما فى نفس الأماكن السياحية.

المصدر: مصر تايمز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413492

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