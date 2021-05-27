مصر.. تطورات جديدة في أزمة الفنّانة هالة صدقي وزوجها

كل الوطن – وكالات: أرسل سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي إنذارا بـ”الدخول في الطاعة” على يد محضر أمس الأربعاء، للفنانة المصرية بعد أزمته الأخيرة معها.

وتضمن الإنذار اعتراف سامح سامي بنجليه رغم أنه طلب من هالة صدقي في وقت سابق تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشكلات العديدة التى حدثت بينه وبينها في السنوات الأخيرة.

جاء في نص الإنذار الآتي: “الطالب المنذر زوج المنذر إليها بموجب وثيقة عقد زواج شرعي مؤرخة في 28/11/2007، تزوج الطالب المنذر، من المعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين سامو سامح سامي مواليد 7/3/2009، مريم سامح سامي مواليد 7/3/2009، ولا تزال في عصمته شرعا وقانونا”.

يأتي ذلك بعد أن أثار سامح سامي حالة من الجدل، في أبريل الماضي حينما أعلن طلاقها من خلال مقطع فيديو نشره عبر أحد المواقع موضحا فيه أنه يطلقها أمام العالم.

كانت الفترة الماضية، قد شهدت خلافات بين الزوجين، وصلت إلى قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمد أجل الحكم في استشكال زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة، وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال.

من جانبها، أكدت الفنانة هالة صدقى أن محامي زوجها سامح سامى أرسل لها إعلانا يفيد تقاضيها مبلغ 150 ألف وهو باقي مستحقات النفقة، وأنها وقعت على هذا الإيصال مشددة على أن ذلك لم يحدث إطلاقاً، خاصة أن النفقة لابد من دفعها فى المحكمة وليس بشكل ودى لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه.

المصدر: أخبار اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413503