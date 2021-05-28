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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 169 مليوناً والوفيات أكثر من 3.52 ملايين حالة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 28 مايو 2021 - 10:11 مساءً
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 169 مليوناً والوفيات أكثر من 3.52 ملايين حالة

كل الوطن – د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفا و 23 حالة.

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ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و 999 الفا و 680 شخصا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و 726 حالة .

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الاصابات حيث سجلت إجمالي 27 مليونا و 547 ألفا و705 إصابة.

معلومات تحريرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413519

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