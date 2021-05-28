تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصركل الوطنمجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بالانتهاكات في فلسطينكل الوطنمصر.. تطورات جديدة في أزمة الفنّانة هالة صدقي وزوجهاكل الوطنالاتحاد الأوروبي يعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في سورياكل الوطنمغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)كل الوطنمصر تتقدم بمبادرة جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليينكل الوطناكتشاف صلة بين قصر النظر وسوء نوعية النوم!كل الوطنمجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيلكل الوطنالقيمة الغذائية والسعرات الحرارية في السمسمكل الوطنالسيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 28 مايو 2021 - 10:19 مساءً
مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصر

كل الوطن – وكالات: أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بمقتل الرئيس الأسبق لهيئة الاستخبارات الخارجية للبلاد، فيكتور غفوزد، غرقا في مصر.

وأكد نائب وزير الخارجية الأوكراني، فيغيني يينين، مصرع غفوزد جراء غرقه في منتجع دهب جنوب شبه جزيرة سيناء.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جثة غفوزد، البالغ 62 عاما، تم العثور عليها في شواطئ دهب وحاولت خدمة الإسعاف المحلية إنقاذه ونقل إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة.

اقرأ أيضا...

وتم تعيين غفوزد رئيسا لهيئة الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا في فبراير عام 2014 في ذروة الأزمة السياسية الحادة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش.

وتولى غفوزد هذا المنصب لعامين وتم إعفاؤه في أبريل 2016.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413525

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.