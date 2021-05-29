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أقوى مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء السودان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : السبت 29 مايو 2021 - 2:20 صباحًا
أقوى مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء السودان (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشرت وزارة الدفاع المصرية، فيديو تظهر فيه لقطات من انطلاق فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني “حماة النیل”.

وأظهرت الوزارة في الفيديو مجموعة من الأسلحة والتدريبات في المناورات المنطلقة، وجاء أبرزها ظهور مقاتلات “ميغ-29” روسية الصنع المنضمة حديثا إلى الجيش المصري.

https://www.youtube.com/watch?v=ErFcJl7SkZU

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وظهرت المقاتلات وهي تحلق من إحدى القواعد الجوية السودانية، حيث قامت بطلعات جوية مشتركة مع القوات السودانية.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413536

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