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قطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : السبت 29 مايو 2021 - 2:21 صباحًا
قطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجي

كل الوطن – وكالات: أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طي “صفحة صعبة” في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه اعتبر أن هناك حاجة إلى بعض الوقت لعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

وقال آل ثاني، في مقابلة مع قناة “العربي” نشرت الخميس، إن قمة العلا طوت “صفحة صعبة في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي”، موضحا أن “عودة الأمور إلى سابق عهدها لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت”.

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وحول العلاقة مع الإمارات، قال آل ثاني: “اللجان المشتركة عقدت اجتماعات عدة مع الإمارات في الأسابيع الماضية حيث لمسنا رؤية إيجابية”.

وإذ أشار إلى أن العلاقات مع مصر “مرت بتوترات عديدة”، أكد أن الدوحة “حافظت دائما على الحد الأدنى من التواصل، وأن التعاون مع القاهرة أفرز نتائج فعّالة في ما يتعلّق بالملف الفلسطيني”.

المصدر: “العربي” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413539

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