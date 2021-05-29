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السعوديون يقبلون على زيارة محافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-29T11:59:03+03:00
أخبار المناطقفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 29 مايو 2021 - 11:59 صباحًا
السعوديون يقبلون على زيارة محافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: شهد طريق الهدا – الطائف للقادمين من مكة المكرمة في السعودية، كثافة مرورية عالية جدا، جراء استمتاع المواطنين بمناظر وأجواء الهدا الماطرة التي توافق عطلة الأسبوع المحلية.

وفي مقطع فيديو وثق يوم أمس الجمعة، وتداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تبين اصطفاف المركبات لمسافات بعيدة بالطريق.

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإقبال الشديد من القادمين من مكة وجدة والمدن المجاورة لمحافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا ومحافظة الطائف، بعد أن شهدت أمطارا غزيرة خلال اليومين الماضيين، وفق صحيفة “سبق”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413550

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