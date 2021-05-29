تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. بدء جلسات تثبيت الحجز التحفظي على السفينة “إيفر جيفين”كل الوطنالوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة لنادي الفيصلي بعد تتويجه بكأس الملككل الوطنقطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجيكل الوطنأقوى مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء السودان (فيديو)كل الوطنالسعودية تشن هجوما حادا على إسرائيلكل الوطنقطر: حكومة السيسي منتخبة شرعيا ولم نبحث موضوع “الإخوان” معهاكل الوطنمصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصركل الوطنمجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بالانتهاكات في فلسطينكل الوطنمصر.. تطورات جديدة في أزمة الفنّانة هالة صدقي وزوجهاكل الوطنالاتحاد الأوروبي يعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا

القبض على مواطنين ارتكبا جرائم سرقة وسلب للأموال من متاجر في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-29T12:15:44+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : السبت 29 مايو 2021 - 12:15 مساءً
القبض على مواطنين ارتكبا جرائم سرقة وسلب للأموال من متاجر في الرياض

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة الرياض، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال، وبلغت قيمة المسروقات (22,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413556

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.