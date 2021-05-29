فيديو “فعل فاضح” يثير غضبا في مصر والأمن يتدخل

كل الوطن – وكالات: تعمل قوات الأمن المصرية على فحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه شخص يقف بجانب إحدى وسائل نقل الركاب بمنطقة حلوان بالقاهرة، ويرتكب فعلا فاضحا في الشارع.

وأطلق عدد من النشطاء تحذيرات من ذلك الشخص، وعدم الركوب معه في “الميكروباص”، حيث أظهرت التعليقات أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على ذلك الفعل الفاضح، والذي يعد تحرشا، وتبيّن أن الشخص يعمل سائقا.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من الحوادث مثل هذه الواقعة، حيث تم القبض على مواطن بسبب فيديو يظهره وهو يقوم بفعل فاضح أمام فتاة في المترو.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413576