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بالفيديو.. القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن في القصيم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-30T01:12:53+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 1:12 صباحًا
بالفيديو.. القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن في القصيم

كل الوطن – واس: أعلنت القوات الأمنية في مدينة القصيم السعودية، السبت، القبض على مواطنين اثنين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني إنه قبض على “المتهمين وهما في العقد الثاني من العمر، لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي”.

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وبين المقدم السحيباني أنه جرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413599

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