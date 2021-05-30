بالفيديو.. القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن في القصيم

كل الوطن – واس: أعلنت القوات الأمنية في مدينة القصيم السعودية، السبت، القبض على مواطنين اثنين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني إنه قبض على “المتهمين وهما في العقد الثاني من العمر، لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبين المقدم السحيباني أنه جرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

🚨شرطة منطقة القصيم

تقبض على مواطنين اثنين رفضا الوقوف لرجال الأمن وقاما بتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل. pic.twitter.com/hYgIDEH0t4 — سامي الشيباني (@samy5400) May 29, 2021

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413599