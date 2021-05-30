تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنتركي آل شيخ يُكذّبُ عمرو أديبكل الوطنموظّفون في “فيسبوك” يتّهمون الشركة بالتحيّز ضدّ العرب والمسلمينكل الوطنقطر تدين محاولة استهداف السعودية “بأعمال إجرامية وتخريبية”كل الوطنمصر.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميةكل الوطنمصر.. ظهور الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه (صور)كل الوطنمصر.. بدء جلسات تثبيت الحجز التحفظي على السفينة “إيفر جيفين”كل الوطنالوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة لنادي الفيصلي بعد تتويجه بكأس الملككل الوطنقطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجيكل الوطنأقوى مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء السودان (فيديو)كل الوطنالسعودية تشن هجوما حادا على إسرائيل

تركي آل شيخ يُكذّبُ عمرو أديب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 1:26 صباحًا
تركي آل شيخ يُكذّبُ عمرو أديب

كل الوطن – وكالات: علق مستشار الديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أنباء عن إبرام الهيئة اتفاقا للإنتاج الدرامي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية.

اقرأ أيضا...

ونشر آل الشيخ على صفحته في “فيسبوك” فجر اليوم السبت “توضيحا مهما” نفى فيه صحة تصريحات الإعلامي المصري، عمرو أديب، بخصوص الموضوع، قائلا: “نظرا لما تم تناقله على لساني في برنامج الاخ عمرو أديب … يبدو أن هناك سوء فهم .. أنا لا علاقة لي، لا من قريب أو بعيد، بالدراما المصرية، وليست لي أي علاقة بالمسلسلات، ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا”.

ويأتي هذا التوضيح تعقيبا على تصريحات جاءت على لسان عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”، حيث قال إن هناك اتفاق تعاون سيعلن خلال أيام بين الأجهزة الفنية الإعلامية السعودية والمصرية، ونقل عن تركي آل الشيخ حديثه عن خطط لإنتاج نحو 60 مسلسلا و15 مسرحية، غير الحفلات الموسيقية، ضمن إطار هذا التعاون.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413605

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.