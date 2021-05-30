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القضاء المصري ينظر في دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 1:57 صباحًا
القضاء المصري ينظر في دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية

كل الوطن – وكالات: تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصرية يوم الأحد، بالدعوى المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة التمثيل.

واختصم المحامي طارق محمود محمود في دعواه المقامة، ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان.

وقال المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، إن “النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريين، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية”.

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وأضاف: “انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالا مشوها وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري”.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413608

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