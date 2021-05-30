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مصر..حريق هائل في مقهى مشهور بالشرقية يتسبب في خسائر مادية كبيرة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 11:08 صباحًا
مصر..حريق هائل في مقهى مشهور بالشرقية يتسبب في خسائر مادية كبيرة (صور)

كل الوطن – متابعات: استطاعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية في مصر، من السيطرة على حريق هائل نشب في المقهى الشهير “قصر البارون”، ببندر مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الأحد.

وأدى هذا الحريق الهائل إلى تدمير جميع محتويات المقهى، مسببا خسائر مادية كبيرة، في حين تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة عليه وإخماد النيران، حيث شهدت المنطقة المحيطة بالمقهى تجمهرا كبيرا للسكان بالتزامن مع اندلاع الحريق والسيطرة على النيران.

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وفي التفاصيل، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق كبير في أحد المقاهي الشهيرة بشارع “الدروس” بدائرة مركز شرطة فاقوس، إذ تبين نشوب الحريق في “قصر البارون”، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى إرسال عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبعد إخماد الحريق ومعاينة الأضرار، تم تحرير المحضر اللازم، وجرى العمل على انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه وتحديد قيمة وحجم الخسائر، إذ تولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413611

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