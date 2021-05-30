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الاتصالات والغرف السعودية تحذر من انتشار أجهزة تقوية الإشارات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 11:36 صباحًا
الاتصالات والغرف السعودية تحذر من انتشار أجهزة تقوية الإشارات

كل الوطن – الرياض – متابعات: حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من انتشار أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل غير النظامية والتي تسبب أضرار على شبكة الاتصالات من خلال إحداث تداخلات ضارة على ترددات المشغلين المرخصين، بما يؤثر على جودة خدمة الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

وأكدت الهيئة في خطاب لمجلس الغرف السعودية بأن استيراد أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل المطابقة لمواصفات الهيئة الفنية المعتمدة يقتصر على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين من قبل الهيئة، ويعد استيرادها بطريقة غيـر نظامية مخالفاً لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ (12/3/1422هـ) والذي كان آخر تعديلاته بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ (22/2/1442هـ).

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فيما طالب مجلس الغرف السعودية من المنشآت التجارية وموردي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات للتأكيد على عدم نظامية استيراد أو بيع أو الإعلان عن أجهزة تقوية الإشارة لغير مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة.

وحذر ناصر آل بجاش، رئيس لجنة الإتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، لــ “الرياض”: من عمالة تقوم ببيع أجهزة تقوية الإشارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من احدى الدولة القريبة تدخل عن طريق التهريب من عمالة غير نظامية أو متستر عليها، مبينا ان اللجنة تقوم بعمل برامج توعوية من ضرر مثل هذه الأجهزة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413619

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