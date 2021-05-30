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وزارة الصحة المصرية تطلق 3 تحذيرات بشأن مرض “الفطر الأسود”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 5:29 مساءً
وزارة الصحة المصرية تطلق 3 تحذيرات بشأن مرض “الفطر الأسود”

بعد الخوف والهلع الذي نشره مرض “الفطر الأسود” لدى المصريين، أصدرت وزارة الصحة 3 تحذيرات رسمية بشأن هذا المرض.

أول تحذير:

حذرت وزارة الصحة من الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن “الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض هم مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز”.

التحذير الثاني:

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أصدرت وزيرة الصحة، هالة زايد، مجموعة تعليمات، مشددة عليها، تعلقت بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد، وأمرت وزيرة الصحة بأن تعمم هذه المجموعة من التعليمات والإجراءات الشديدة، على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتوجهت للأطباء مشددة عليهم، على ضرورة وضع ضوابط للبروتكول العلاجي، وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وكذلك الكورتيزون.

التحذير الثالث:

نقل موقع “الوطن” عن مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، “الاتجاه نحو إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا، لمنع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، حرصا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود”، إذ أن الصحة أشارت من خلال قطاع الطب الوقائي، إلى أن مرض “الفطر الأسود” غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، أو بين الإنسان والحيوان.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413632

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