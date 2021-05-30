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السيسي يوجه رسالة لمحمود عباس ويؤكد دعم القاهرة الكامل للشعب الفلسطيني

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 5:36 مساءً
السيسي يوجه رسالة لمحمود عباس ويؤكد دعم القاهرة الكامل للشعب الفلسطيني

كل الوطن – وكالات: وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أكد فيها دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

هذا ووجه السيسى بـ”استمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس”، إذ أنه أوفد اللواء عباس كامل، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية”.

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وبالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، أرسل الرئيس السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضي الفلسطينية، لبحث “تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة”، موجها هذا الوفد لـ”دفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني”، ومشددا على “أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين”.

المصدر: “اليوم السابع”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413639

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