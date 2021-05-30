تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسيسي يوجه رسالة لمحمود عباس ويؤكد دعم القاهرة الكامل للشعب الفلسطينيكل الوطنالجيش الصومالي يعلن القضاء على عشرات مسلحي “الشباب” بينهم قيادات بارزونكل الوطنوزارة الصحة المصرية تطلق 3 تحذيرات بشأن مرض “الفطر الأسود”كل الوطنالسعودية تدعم الهند بـ 60 طنا من الأوكسجين لمواجهة كوروناكل الوطنمصر..حريق هائل في مقهى مشهور بالشرقية يتسبب في خسائر مادية كبيرة (صور)كل الوطنالقضاء المصري ينظر في دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيليةكل الوطنتركي آل شيخ يُكذّبُ عمرو أديبكل الوطنموظّفون في “فيسبوك” يتّهمون الشركة بالتحيّز ضدّ العرب والمسلمينكل الوطنقطر تدين محاولة استهداف السعودية “بأعمال إجرامية وتخريبية”كل الوطنمصر.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأمن اللبناني يقتحم منزلا ويحرر طفلا قيدته أمه بالسلاسل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 5:39 مساءً
الأمن اللبناني يقتحم منزلا ويحرر طفلا قيدته أمه بالسلاسل (فيديو)

كل الوطن – وكالات: استطاعت قوى الأمن الداخلي اللبناني من إلقاء القبض على امرأة في منطقة جويا، بعد توافر معلومات عن تعنيفها لابنها، وربطه بالسلاسل المعدنية لعدة أيام.

اقرأ أيضا...

وأفاد موقع “​النشرة​” اللبناني، بأن “فصيلة جويا في ​قوى الأمن الداخلي​ داهمت أحد المنازل في البلدة، وألقت القبض على والدة، بعد توافر معلومات عن تعنيفها لابنها، وربطه بالسلاسل المعدنية لعدة أيام”.

ويظهر الفيديو دخول عناصر من القوى الأمنية اللبنانية إلى المنزل عبر خلع الباب، بعد أن طرقوا عليه دون أن يجيب أحد، وتبين أن الطفل مربوط بسلسلة معدنية في قدمه، إلى جانب نافذة.

المصدر: “النشرة”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413642

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.