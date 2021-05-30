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“الغذاء والدواء” تضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل في مستودع بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 6:16 مساءً
“الغذاء والدواء” تضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل في مستودع بالرياض

كل الوطن – واس: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشاة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت “الهيئة” للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413650

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