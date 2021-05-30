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مدونة كويتية تثير الجدل بعد سجودها في مطار دبي!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-30T18:24:56+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 6:24 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413656

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