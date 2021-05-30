المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413656
مدونة كويتية تثير الجدل بعد سجودها في مطار دبي!ولي عهد الكويت يترأس وفداً رسمياً متوجهاً إلى المملكة في زيارة رسمية.. غداًالسيسي يوجه رسالة لمحمود عباس ويؤكد دعم القاهرة الكامل للشعب الفلسطينيالجيش الصومالي يعلن القضاء على عشرات مسلحي “الشباب” بينهم قيادات بارزونوزارة الصحة المصرية تطلق 3 تحذيرات بشأن مرض “الفطر الأسود”السعودية تدعم الهند بـ 60 طنا من الأوكسجين لمواجهة كورونامصر..حريق هائل في مقهى مشهور بالشرقية يتسبب في خسائر مادية كبيرة (صور)القضاء المصري ينظر في دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيليةتركي آل شيخ يُكذّبُ عمرو أديبموظّفون في “فيسبوك” يتّهمون الشركة بالتحيّز ضدّ العرب والمسلمين