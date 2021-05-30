فلسطينيون يبتكرون حلا لحفظ النسل في حال قصفت منازلهم

كل الوطن – وكالات: سلّط برنامج “ناس أونلاين” الضوء على تجربة فريدة لعدد من أهالي غزة خلال القصف الإسرائيلي للقطاع، والذين ابتكروا حلا للحفاظ على نسلهم من الانقطاع في حال تعرض منازلهم للقصف.

وخلال لقاء مع عائلة “أبو عودة” الفلسطينية عبر برنامج “ناس أونلاين”، كشف السيد ياسين أبو عودة عن لجوئه لتبادل اثنين من أطفاله مع شقيقه الذي قام بالمثل، بعد الخوف من أن ينقطع نسل أحدهما إذا قام الجيش الإسرائيلي بقصف منزله، خاصة بعد زوال عائلات كاملة قصفت بيوتها.

ابنة ياسين أبو عودة، مرام، قالت إنها تشعر الآن بالأمان بعد أن عادت إلى حضن والديها بعد أن قضت أياما مع بيت عمها أثناء القصف الإسرائيلي.

وأضاف والدها خلال حديثه عن الأثر النفسي السلبي الكبير الذي تركه ما حصل في نفوس أطفاله وأطفال القطاع عموما، معتبرا أنه “لا يمكن إخفاء شيء على الأطفال الذين يشهدون ظروفا صعبة، ويشاهدون الدمار والموت بأعينهم”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413663