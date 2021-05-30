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بالصور.. سفير الإمارات لدى إسرائيل يبحث مع حاخام بارز في القدس “اتفاقات أبراهام”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الأحد 30 مايو 2021 - 9:35 مساءً
بالصور.. سفير الإمارات لدى إسرائيل يبحث مع حاخام بارز في القدس “اتفاقات أبراهام”

كل الوطن – وكالات: عقد سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة لقاء في مدينة القدس مع أحد أبرز الزعماء الروحيين لليهود الأرثوذكس في إسرائيل.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” الذي تديره في “تويتر” صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في القدس.

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المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413675

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