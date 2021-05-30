بالصور.. سفير الإمارات لدى إسرائيل يبحث مع حاخام بارز في القدس “اتفاقات أبراهام”

كل الوطن – وكالات: عقد سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة لقاء في مدينة القدس مع أحد أبرز الزعماء الروحيين لليهود الأرثوذكس في إسرائيل.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” الذي تديره في “تويتر” صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في القدس.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413675