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إيران تكشف عن سير مباحثاتها مع السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 31 مايو 2021 - 11:50 صباحًا
إيران تكشف عن سير مباحثاتها مع السعودية

كل الوطن – وكالات: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “المباحثات مع المملكة العربية السعودية مستمرة”، لافتة إلى أنها “تأمل في التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين البلدين”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: “توصلنا مع السعودية إلى توافقات أولية إيجابية حول الحج”.

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وأضاف زادة: “المحادثات مع السعودية تسير في جو بناء، ونأمل أن تتوصل إلى نتائج بناءة، ولا يمكننا الإعلان عن تفاصيلها قبل التوصل إلى اتفاق”.

هذا وأوضح سعيد خطيب زادة قائلا: “نرحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي، ونعتقد أن الرياض يمكن أن تلعب دورا بناء”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413690

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