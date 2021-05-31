تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنأول ما قام به مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافهكل الوطنلحظة تحطم مقاتلة أثناء عرض عسكري في ليبياكل الوطنكورونا يحصد أرواح نحو 3.6 مليون شخص والولايات المتحدة أكثر المتضررينكل الوطنإيران تكشف عن سير مباحثاتها مع السعوديةكل الوطنمستشار السيسي الصحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيزكل الوطنتصفيات مونديال قطر 2022.. دبي بدلا من الصينكل الوطنبالصور.. سفير الإمارات لدى إسرائيل يبحث مع حاخام بارز في القدس “اتفاقات أبراهام”كل الوطنالاتحاد العام التونسي للشغل يوجه نداء عاجلا للحكومة والرئاسة بخصوص سفينة إسرائيلية ستدخل البلادكل الوطنأفضل المواد لتخفيض مستوى الضغطكل الوطنفلسطينيون يبتكرون حلا لحفظ النسل في حال قصفت منازلهم

مكّة: حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح وسلب

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 31 مايو 2021 - 12:26 مساءً
مكّة: حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح وسلب

كل الوطن – الرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، وذلك من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413708

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.