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حريق هائل في عَبَّارة إندونيسية يدفع الركاب إلى القفز في البحر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-31T18:45:23+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 31 مايو 2021 - 6:45 مساءً
حريق هائل في عَبَّارة إندونيسية يدفع الركاب إلى القفز في البحر

كل الوطن – وكالات: اندلعت النيران على متن عبارة تقل نحو 200 شخص شرقي إندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما دفع الركاب وأفراد الطاقم إلى القفز في البحر.

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وكانت العبارة “كي إم كيري إندا” أبحرت من ميناء تيرنات، عاصمة مقاطعة شمال مالوكو متجهة إلى ميناء “”سانانا” واندلع الحريق على متنها وبعد 15 دقيقة من المغادرة.

وذكر المتحدث باسم المديرية العامة للنقل البحرى أن جميع الركاب البالغ عددهم 181 شخصا بينهم 22 طفلا و14 من أفراد طاقمها تم إنقاذهم وإجلائهم إلى إحدى الجزر المجاورة، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: AP + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413730

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