الرياض.. تغريم الشركة المسؤولة عن تجمع “مشاهير سناب شات” 300 ألف ريال

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع “مشاهير سناب شات” بمدينة الرياض المخالف للإجراءات الاحترازية وتغريمها 300 ألف ريال وفق اختصاصها إثر استعانتها بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبة بناءً على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الصادر من وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة التجارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وعلى جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413768