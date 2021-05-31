“الإحصاء السعودية”: عدد سكان المملكة يتجاوز الـ 35 مليون نسمة

كل الوطن – الرياض: أوضحت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 35.01 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2020 مقارنة بـ34.21 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2019، وبنسبة 2.3 %، حيث بلغ عدد سكان المملكة 35.013.414 حَسَب التقديرات السّكانية لِمنتصف عام 2020م.
وبلغ عدد السكان الذكور 20.23 مليون نسمة ما يعادل 57.8% من إجمالي السكان، مقابل 14.78 مليون نسمة من الإناث ما يعادل نحو 42.2% من الإجمالي.
الإحصاء تستعد لتنفيذ عدد من المسوح الإحصائية عبر الهاتف
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.
وبيّنت أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، (920020081).
وأشارت إلى أنه سيتم عبر الهاتف، تنفيذ مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين– أفرادًا ومؤسسات– إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، مهيبة بالجميع إلى التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة.
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413773