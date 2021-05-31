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“الإحصاء السعودية”: عدد سكان المملكة يتجاوز الـ 35 مليون نسمة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 31 مايو 2021 - 9:24 مساءً
“الإحصاء السعودية”: عدد سكان المملكة يتجاوز الـ 35 مليون نسمة

كل الوطن – الرياض: أوضحت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 35.01 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2020 مقارنة بـ34.21 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2019، وبنسبة 2.3 %، حيث بلغ عدد سكان المملكة 35.013.414 حَسَب التقديرات السّكانية لِمنتصف عام 2020م.

وبلغ عدد السكان الذكور 20.23 مليون نسمة ما يعادل 57.8% من إجمالي السكان، مقابل 14.78 مليون نسمة من الإناث ما يعادل نحو 42.2% من الإجمالي.

الإحصاء تستعد لتنفيذ عدد من المسوح الإحصائية عبر الهاتف
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة ‏بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية ‏الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ ‏‏(13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها‏‎.

1000 5605163fca - كل الوطن
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وأوضحت الهيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف ‏المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي ‏بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي ‏تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة ‏العربية السعودية في الفترة الحالية‎.‎

وبيّنت أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات ‏الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية ‏والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، ‏‏(920020081). ‏

وأشارت إلى أنه سيتم عبر الهاتف، تنفيذ مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن ‏قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، ‏والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين.‏

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين– أفرادًا ومؤسسات– ‏إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل ‏بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، مهيبة بالجميع ‏إلى التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية ‏المطلوبة. ‏

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413773

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