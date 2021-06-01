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السعودية تعلن عقد “اجتماع إيجابي” مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 1:46 صباحًا
السعودية تعلن عقد “اجتماع إيجابي” مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، عقد يوم الإثنين “اجتماعا إيجابيا” مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.

وجرى خلال الاجتماع “بحث سبل التسريع لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، فضلا عن موجبات عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لأداء مهامها بما يؤدي إلى توفير الخدمات الأساسية في عدن ومحافظات الجنوب، ووقف انهيار العملة وتأمين صرف المرتبات”.

وغادر الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، يوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة وجهتها الأخيرة لاستكمال تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين المجلس والحكومة.

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ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية “اتفاق الرياض” وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413780

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