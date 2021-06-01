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النيابة المصرية تأمر بحجز برازيلي “وجه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 1:48 صباحًا
النيابة المصرية تأمر بحجز برازيلي “وجه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية”

كل الوطن – وكالات: أمرت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، بحجز مواطن برازيلي ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو “يتعدى لفظيا بإيحاءات جنسية” على فتاة مصرية.

وقالت النيابة في بيان إن المتهم استُوقف وهو في طريقه إلى مطار القاهرة الدولي، حيث عُرض على النيابة العامة التي استجوبته بتهم “التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابا إلكترونيا خاصا في ارتكاب تلك الجرائم”.

وأوضحت النيابة أن المتهم ادعى أن تصرفه كان “على سبيل الدعابة”، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجهت إليه انتقادات من متابعي حسابه.

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وإثر ذلك، اتخذت النيابة العامة قرار حجز المتهم لحين استئناف التحقيقات يوم الثلاثاء، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنه.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413783

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