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وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبّرات الصوت في المساجد ليست من العبادة

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 1:51 صباحًا
وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبّرات الصوت في المساجد ليست من العبادة

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، أن مشايخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد”، قائلا إن “المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام”.

وقال عبد اللطيف آل الشيخ: تلقينا عديدا من المطالبات بإيقاف مكبرات الصوت في المساجد”، لافتا إلى أن “مكبرات الصوت من الأشياء المستحدثة والجديدة، وأن المغرضين يشككون في نهج المملكة وليس لهم قيمة لدينا، وأن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا، ولم تفرض محرما أو مكروها”.

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وأضاف: “دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال”.

وكانت الشؤون الإسلامية في السعودية قد أصدرت تعميما لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبط درجة تكبير الصوت بثلث قدرة الجهاز.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413786

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