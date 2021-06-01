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القتل “حد الغيلة ” بجانٍ قتل ابنه طعناً في جازان

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 1:54 مساءً
القتل “حد الغيلة ” بجانٍ قتل ابنه طعناً في جازان

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل “حد الغيلة ” في أحد الجناة بمنطقة جازان قتل ابنه بعد استدراجه إلى مكان مهجور ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته.

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وجاء في البيان “أقدم محمد بن عبدالله بن حمد سويدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل ابنه عبدالله ـ سعودي الجنسية ـ البالغ من العمر عشر سنوات، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الثلاثاء في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413792

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