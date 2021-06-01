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القصاص بجانٍ قتل مواطناً في المنطقة الشرقية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 2:16 مساءً
القصاص بجانٍ قتل مواطناً في المنطقة الشرقية

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة قتل مواطناً بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

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وجاء في البيان “أقدم/ حسن بن أحمد بن علي آل سليمان على قتل/ سعود بن فيصل بن علي آل درويش ـ سعوديي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم الثلاثاء بسجن القطيف بالمنطقة الشرقية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413794

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