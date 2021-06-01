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تسجيل أول وفاة بالفطر الأسود في العراق

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 2:18 مساءً
تسجيل أول وفاة بالفطر الأسود في العراق

كل الوطن – أ.ف.ب: سجل العراق مساء أمس الاثنين أول وفاة بمرض الفطر الأسود، الذي انتشر في الأسابيع الماضية بشكل كبير في الهند، على ما أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر اليوم الثلاثاء.

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وأوضح مصدر طبي أن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر 51 عاماً، ويقطن محافظة الناصرية في جنوب البلاد. وحتى الآن، “سجلت أربع إصابات أخرى بهذا الداء ويخضع المصابون للعلاج في إحدى مستشفيات” محافظة الناصرية، وفق المصدر.

وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها. وهو داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين فيه خلال أيام قليلة، ويعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به، وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413797

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