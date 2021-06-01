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“دراسة”: زيت جوز الهند البكر يعجل بشفاء المصابين بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 2:24 مساءً
“دراسة”: زيت جوز الهند البكر يعجل بشفاء المصابين بكورونا

مانيلا – د ب أ: توصلت دراسة حديثة أجراها “معهد أبحاث الغذاء والتغذية” التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، إلى أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، من شأنه التعجيل بشفاء الأشخاص المشتبه في إصابتهم بمرض “كوفيد -19”.

ونقلت صحيفة “مانيلا تايمز” الفلبينية عن “معهد أبحاث الغذاء والتغذية”، القول إنه “يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر، كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل في إصابتها بمرض كوفيد -19، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات”.

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وشملت الدراسة – التي نشرت نتائجها في مجلة “جورنال أوف فانكشونال فوودز” الدولية – 63 شخصا، كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا، بإقليم لاجونا.

من ناحية أخرى، بددت وزارة الصحة المخاوف المتعلقة بأن سلالة فيروس كورونا التي تحتوي على خصائص من سلالتي المملكة المتحدة والهند، ستجد طريقها إلى البلاد.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413800

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