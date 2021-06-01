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الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “H10N3” من إنفلونزا الطيور

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-01T14:32:01+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 2:32 مساءً
الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “H10N3” من إنفلونزا الطيور

كل الوطن – وكالات: سجلت الصين اليوم أول إصابة بشرية بسلالة “H10N3” من إنفلونزا الطيور لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا من إقليم جيانغسو.

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وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 أبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، فيما تأكدت إصابته بسلالة “H10N3” من إنفلونزا الطيور في 28 مايو.

وأضافت اللجنة أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، مضيفة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيًا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413803

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