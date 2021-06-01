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ضبط مواطن بالرياض أقدم على السطو على صيدليات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:18 مساءً
ضبط مواطن بالرياض أقدم على السطو على صيدليات

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وقيامه بالاعتداء على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغ مالي منه، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (15,000) ريال، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413833

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