جدّة.. 800 ألف ريال تعويضا لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية

كل الوطن – الرياض: أيدت محكمة الاستئناف في جدة حكما صادرا عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهرا في قضية ثبت لاحقا أنه بريء منها.

وأفادت صحيفة “عكاظ”، بأن محكمة الاستئناف أشارت في حكمها إلى أن “المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقا بحكم قضائي نهائي، ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه جراء حبسه”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “بحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهرا وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439هـ، والآخر من ديوان المظالم في 1440هـ، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعا للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال”.

وأضافت أن “منطوق الحكم بيّن أنه لا نص نظاميا في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض، ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتمادا على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملا عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروبا في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال (213,308 دولار أمريكي).

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413835